Gli Yaràkä portano Taranto nel mondo Annunciato il tour internazionale che parte da Bali e Jakarta

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoIl trio tarantinoannuncia i nuovi appuntamenti dellanéedi presentazione dell’album “Curannera”. Saranno migliaia i chilometri da percorrere, decine i concerti in cui si esibiranno in giro per l’Europa e non solo. Lanée avrà inizio infatti in Indonesia che segnerà il debutto dell’ensemble fuori dai confini europei. Il trio formato da Gianni Sciambarruto, Virginia Pavone e Simone Carrino si esibirà il prossimo 4 maggio alSpirit Festival didove terrà anche un workshop, il 7 maggio poi nella capitale dell’Indonesia. Il 17 maggio a El Barrio Verde di Alezio per il pubblico salentino prima di volare alla volta di Danimarca e Germania dove unde force li vedrà protagonisti ...