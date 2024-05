Yana Malaiko - l’ultima notte e le chat dell’orrore | Si preoccupava per l’ex e lui l’ha massacrata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 2 maggio 2024) Gli interrogativi legati a una telecamera nell’appartamento dovevive l’epilogo una vita di ventitré anni, lafra il 19 e il 20 gennaio di un anno fa, a Castiglione delle Stiviere. L’attacco a fondo dei difensori che in quella telecamera vedono una piccola leva per sollevare il macigno della premeditazione che condurrebbe all’ergastolo Dumitru Stratan, il moldavo di 35 anni, ex fidanzato di, accusato di avere programmato ed attuato il suo omicidio. La difesa vorrebbe invece sostenere che l’omicidio non venne pianificato ma fu la conclusione di un violento litigio. Le ultime ore diMa la seconda udienza davanti alla Corte d’Assise di Mantova è vissuta soprattutto sulla lunga deposizione di Andrei Cojocaru, il trentenne di origine moldava, ultimo affetto della 23enne ...