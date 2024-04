Omicidio di Yana Malaiko | lo strazio del padre in aula | “Lei voleva dei figli | lui invece non voleva lavorare e beveva”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Mantova – Al ricordo di, laa trucidata, del suo viaggio nella vita durato soltanto 23 anni, Oleksanderè molto commosso, profondamente turbato. Lotta contro le lacrime che non riesce a contenere. Il pm Luca Lombardo gli porge una confezione di fazzoletti di carta. È il momento di maggior coinvolgimento emotivo, il più drammatico, il più patetico, nella prima udienza per l'didavanti alla Corte d'Assise di Mantova. Viene processato Dumitru Stratan, 35 anni, moldavo, accusato dell'dell'ex fidanzata, poco dopo la fine del loro legame sentimentale. Era la notte del 20 gennaio di un anno fa, in un grande condominio, il "grattacielo", in piazzale Resistenza, a Castiglione delle Stiviere. Stratan deve ...