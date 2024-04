Yana Malaiko uccisa a Castiglione | l’ex fidanzato Dimitri Stratan alla sbarra | di cosa è accusato | parte il processo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Mantova, 11 aprile 2024 – Al via questa mattina, giovedì 11 aprile, ilal 34enne Dumitrudi omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere della sua ex,. La 23enne viene trovata senza vita l’1 febbraio 2023 sul confine tradelle Stiviere e Lonato del Garda. Il contesto in cui è maturato il delitto ricalca lo schema di tutti i casi di femminicidio, con il killer ossessionato dal fatto chenon accettasse di riprendere la relazione e si stesse rifacendo una vita. Il giovane rischia l’ergastolo. L’omicidio Dumitru (Dima in famiglia e per gli amici), secondo l'accusa, non si rassegnafine del legame con, soprattutto dopo essere venuto a conoscenza che l'ex ...