Castiglione delle Stiviere | due borse di studio nel nome di Yana Malaiko

(Di domenica 10 marzo 2024)(Mantova) - La Fondazione Alex Dolce di Lonato del Garda e l'associazione Y.A.N.A. (You Are Not Alone) unite anel ricordo di, la 23enne ucraina il cui brevissimo viaggio nella vita terminò tragicamente il 20 gennaio dello scorso anno, in un condominio di. La Fondazione Alex Dolce consegnerà domani diecidida 500 euro l'una, duequali dedicate a, agli studenticlassi quarte e quinte dell'Istituto Gonzaga. Verrà presentato il progetto "Women" contro le violenze di genere. In preparazione dell'incontro di domani gli studenti si sono impegnati ...