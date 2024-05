VIDEO – Film scudetto Napoli | il messaggio di Spalletti ai tifosi azzurri

E’ stato presentato oggi “Sarò con te”, il film che racconta l’anno dello scudetto del Calcio Napoli e che verrà proiettato in prima domani in notturna alle ore 23 al cinema “The Space” per poi approdare da sabato nelle altre sale. “Tutto ciò che vediamo è veramente accaduto. La storia la ... Continua a leggere>>

Napoli, dopo il film sullo scudetto ci sarà anche una serie tv - Oltre al film evento dedicato allo scudetto del Napoli dal titolo "Sarò con te", in proiezione al cinema da sabato 4 maggio e in anteprima già venerdì 3 in tantissimi cinema in occasione dell'ultimo ...

Napoli, film scudetto "Sarò con te": la squadra stasera sarà al cinema - Ma tant'è: "Sarò con te", l'opera che De Laurentiis ha voluto produrre per ricordare lo scudetto del 2023 verrà presentata in anteprima questa sera. Ma già al Maradona sono state mostrate alcune clip, ...

'Sarò con te', ecco il film sull'anno dello scudetto del Napoli - "Tutto ciò che vediamo è veramente accaduto. La storia la conoscete, sapete come va a finire, ma il punto di vista è lo spogliatoio. Vedrete i pensieri dei protagonisti". (ANSA)

