Troppo felici per te Amici 23 - per Sarah Toscano nuov - favolo -o, inizio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 maggio 2024)23,al centro della scena.non era probabilmente tra le migliori fino a qualche tempo fa. Ma la giovane cantante si è impegnata a fondo e oggi la sua stella brilla più degli altri. Il pubblico dimostra di apprezzare: “Classico esempio di come adsi possa migliorare. Cresciuta tanto e nel serale, puntata dopo puntata ha imparato a tenere il palco alla grande. A mangiarselo. Oltre alla bellissima voce, ha anche presenza scenica. Meriterebbe la vittoria”. >>“Oggi mia figlia…”. Antonella Clerici crolla in diretta, dopo la notizia su Maelle l’abbraccio dell’amico chef e del suo pubblico “È brava fresca, un a bella voce e la sua strada e stato piano piano sempre in salita ,e in questa edizione lo ha dimostrato e spaccherà sempre di più e ...