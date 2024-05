Amici 23 - Sarah Toscano ha già un posto per Sanremo 2025? La voce emersa durante il Serale

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 2 maggio 2024) Non ci sono dubbi che tra i protagonisti più amati deldi23 ci sia anche. La cantante è cresciuta tantissimo all’interno del talent show e la fase finale del programma le sta dando una certa visibilità. Sul web è stata ribattezzata già una “pop star” italiana, in quanto riesce a conquistare gli ascoltatori con il suo stile davvero tanto unico quanto semplice. Ed ecco che ora anche i vertici diavrebbero messo la ragazza nel mirino.da? Non era mai capitato che nel bel mezzo deldispuntasse già la possibile partecipazione di un’allieva al Festival di. E ...