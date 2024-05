Sarah Toscano conquista anche le radio! Radio Deejay promuove Sexy Magica | Profumi di rivincita

Non ci sono dubbi che tra i protagonisti più amati del Serale di Amici 23 ci sia anche Sarah Toscano . La cantante è cresciuta tantissimo all’interno del talent show e la fase finale del programma le sta dando una certa visibilità. Sul web è stata ribattezzata già una “pop star” italiana, in quanto ... Continua a leggere>>

Sarah Toscano non smette di stupire il pubblico del talent show Amici 23. Eppure, sembra che di recente qualcosa non sia proprio andato giù al padre di Sarah , Marco Toscano , che si è sfogato in un'intervista. Dal suo timido ingresso sei mesi fa sul palco di Amici 23, Sarah Toscano è stata una delle ... Continua a leggere>>

Amici, il papà di sarah: «Quello che ho visto in televisione mi ha lasciato di sasso» - sarah toscano, allieva di Amici, è una delle cantanti più versatili del talent. L'allieva durante il suo percorso ad Amici è migliorata tantissimo ed è riuscita a compiere finalmente il suo glow-up ...

Continua a leggere>>

Amici, l’exploit di sarah: il padre svela le sue paure per il futuro - Il padre è però preoccupato per il futuro. Ha iniziato in sordina e, adesso, sarah toscano si sta prendendo la scena ad Amici. Per la giovane cantante, un exploit inatteso nelle ultime settimane con ...

Continua a leggere>>

sarah toscano, i timori del papà per il futuro della cantante: «Quello che ho visto in tv mi ha lasciato di sasso» - Di recente, il padre della cantante sarah toscano è stato intervistato dal Settimanale DiPiù, dove ha svelato alcune delle sue più grandi paure su sua figlia: «La ...

Continua a leggere>>