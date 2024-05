Traffico Roma del 02-05-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di sì per la mobilità sulla metro B B1 aperto il parcheggio di scambio di Sant’Agnese Annibaliano sono 268 i posti auto e 16 Quelli per le 8 L’ingresso è da via Spalato l’uscita su Corso Trieste il nuovo parcheggio di scambio della metro B1 Annibaliano gestito da Atac è su tre livelli e come sempre gratuito per gli abbonati m bus le altre notizie cantieri giubilari al via i lavori di riqualificazione di piazza Risorgimento per fare spazio al cantiere la linea 19 al momento sposta la fermata di capolinea su Viale Giulio Cesare la 590 all’altezza della fermata metro di Cipro il cantiere di piazza Non sa per il momento ripercussioni per la viabilità privata In collaborazione con Luce Verde infomobilità