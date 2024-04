Notte della solidarietà a Roma - mobilitati 2000 volontari 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 20 aprile 2024) AGI - Che faccia ha la? A, sta, ha il sorriso di Cristina. Lo sguardo di Luca. I capelli ricci di Martina. Sono i volontari che hanno scelto di aderire alla '', l'iniziativa promossa dall'assessorato alle Politiche sociali diCapitale con l'Istituto Nazionale di Statistica per censire la popolazione senza dimora sul territorio comunale di. A rendere possibile il censimento, i volontari che hanno scelto di aderire registrandosi attraverso il portale dedicato all'evento. Un'iniziativa che ha visto in particolare la partecipazione dei giovani, secondo i numeri annunciati nel corso del punto stampa effettuato in serata in Campidoglio. Più di 700 giovani universitari su un totale di 1962 iscritti, ...