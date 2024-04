Vigili del Fuoco - mobilitazione Federdistat Cisal il 14 maggio a Roma

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tanti i problemi per idelsecondo la: “Ritardi continui e diffusi in campo previdenziale, valorizzazione delle carriere, rinnovo del contratto ed atavica carenza di personale”. “Abbiamo inviato una nota ufficiale ai vertici del Ministero e del Dipartimento per informarli che abbiamo deciso di proclamare un primo presidio dipresso piazza Santi Apostoli nella giornata del 14dalle ore 10 alle ore 13, allo scopo di sensibilizzare la politica, facendo giungere direttamente al Governo e a tutte le forze parlamentari il grido di malessere del personale deidel”. Così in una nota il segretario generale dellaVVF ...

Como, 23 aprile 2024 – Sono intervenuti con urgenza i vigili del fuoco questa mattina a Como in via Scalabrini, per il recupero di un Gattino rimasto imprigionato nel motore di un’auto. Mentre percorreva il tragitto da casa al lavoro alla guida della sua auto, una donna si è accorta di uno strano ... (ilgiorno)

Persone sono rimaste intossicate all’interno dell’hotel Barberini, al centro di Roma . Sono stati trasportati in ospedale, uno di loro, un uomo di 59 anni, si trova in prognosi riservata. Due sono stati dimessi. Altri tre, invece, con sintomi lievi, hanno rifiutato il trasporto. vigili del fuoco e ... (caffeinamagazine)

Allarme all'alba a Trento : le Fiamme si sono sviluppate in un ambulatorio per le visite al secondo piano del nosocomio. Nessun paziente è rimasto ferito, non ci sono evacuati.Continua a leggere (fanpage)

L'auto prende fuoco: muore carbonizzato - È morto carbonizzato dentro l'auto che si è incendiata dopo averla parcheggiata. La tragedia è avvenuta a Carlentini, in provincia di Siracusa.tp24

Fabriano, 90 cade in casa: salvata da un principio di incendio da carabinieri e pompieri - L'anziana donna che vive sola aveva acceso i fornelli ed era andata in bagno dove è caduta senza riuscire ad alzarsi. Portata dai sanitari in ospedale non sarebbe in gravi condizioni ...ilrestodelcarlino

Incidente sul lavoro a Latina, operaio muore dopo 2 settimane - Non ce l'ha fatta l'operaio cinquantunenne di origine romena che lo scorso lunedì 8 aprile era caduto giù dal tetto di un capannone di un'azienda in via Carrara, tra Latina Scalo e Sermoneta. (ANSA) ...ansa