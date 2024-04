Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) REBIBBIA PERIFERIA NA, meno di due chilometri dal capolinea della Metro B. Un pugno dini in livrea verde fa bella mostra di sé al centro di un capannone marchiato, l’ex startup californiana di micropresente oggi in 280 città e 30 paesi al mondo. Ini in questione sono apparentemente uguali agli altri ottomila mezzi che ogni giorno attraversano la città eterna da punto a punto, con 6,2 milioni di viaggi nel 2023 a cui vanno sommati i numeri degli altri due operatori disostenibile presenti in città. Nel caso di, in un anno i viaggi sono aumentati del 42,1% ma gli utenti, poco più di un milione, sono cresciuti soltanto del 6,5%. Dunque il vero dato è l’utilizzo, e per averlo serve avere mezzi sempre funzionanti e a disposizione. "Questa è la ...