Taibi a CalcioWeb - dai protagonisti a Parma ai 4 pupilli in A | ci avevamo visto lungo - poi si sbilancia sul portiere più forte

(Di giovedì 2 maggio 2024) In casacontinua la festa dopo la splendida promozione nel campionato di Serie A. La squadra di Fabio Pecchia è stata protagonista di un rendimento eccezionale nel corso della stagione e l’apoteosi è arrivata dopo il pareggio sul campo del Bari. La sfida del San Nicola si è conclusa sul risultato di 1-1 e il vantaggio di 7 punti sulla terza a 2 giornate dalla conclusione è irraggiungibile per le rivali. Iltorna in Serie A dopo 3 anni molto altalenanti e soprattutto un rendimento ben al di sotto delle aspettative nelle prime due stagioni. La proprietà è molto ambiziosa e le prospettive per il futuro sono interessanti. Il pareggio contro il Bari ha regalato una soddisfazione enorme a Fabio Pecchia e soprattutto la terza promozione in Serie A della sua carriera dopo quella del 2016/2017 con il Verona e l’altra con la Cremonese nel ...

180 minuti per decidere la salvezza. Dallo Spezia in giù: ecco il calendario completo - Punto d'oro in casa per il Bari contro il parma. A 180 minuti dalla fine la classifica vede ... Calendario agrodolce per gli umbri usciti sconfitti ieri, dopo una lunga battaglia, a Bolzano. Alla ...

parma in Serie A, la gioia di Buffon: “Traguardo meritato, che emozione! - Visualizzazioni: 1 Gianluigi Buffon ha voluto congratularsi con il parma, sua ex squadra, per la promozione nella massima serie. Questo il messaggio della leggenda azzurra. dopo tre anni di purgatorio ...

