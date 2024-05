(Di mercoledì 1 maggio 2024) AGI - Ilè di nuovo inA. La matematica promozione per il club ducale è arrivata nel pomeriggio in coincidenza con la sconfitta del Venezia a Catanzaro nei minuti di recupero. I gialloblù hanno pareggiato a Bari 1-1 e36 giornate di campionato hanno blindato il primo posto con 74 punti, frutto di 21 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte, maturate grazie a 64 reti realizzate e a 33 subite. A 180 minuti dalla fine del torneo, dunque, ilfesteggia una promozione che arrivatre: ed è la terza ottenuta da mister Fabio Pecchia che aveva compiuto la stessa impresa quando era sulla panchina di Verona e Cremonese. "Siamo inA! Con 21 vittorie e 11 pareggi, questa squadra ha dimostrato il suo grande valore e la forza di conquistare, oggi, una ...

Il parma torna in serie A, altra impresa di Pecchia: è la terza promozione - L'ex centrocampista del Napoli Fabio Pecchia conduce il parma verso la matematica promozione in serie A. "parmaAgain Siamo in serie A! Con 21 vittorie e 11 pareggi, questa squadra ha dimostrato il suo ...

Leggi su (areanapoli)

parma, in città parte la festa per la promozione | FOTO e VIDEO - Dopo tre stagione il parma è tornato in serie A. Grazie al pareggio arrivato al San Nicola contro il Bari la squadra di Pecchia ha conquistato la promozione in massima serie. Così, a oltre seicento ...

Leggi su (gianlucadimarzio)

Il parma torna in serie A dopo tre anni: UFFICIALE la promozione dopo il pareggio contro il Bari - Un punto serviva e un punto è arrivato al San Nicola di Bari: la rete di Bonny, pareggiata poi da Di Cesare, è quella che riporta il parma in serie A dopo tre anni di assenza. Un sogno che diventa ...

Leggi su (milannews24)