L' attesa è finita - dopo due anni di purgatorio il Parma torna in serie A | basta un punto a Bari

Il pareggio contro il Bari ha regalato al Parma la gioia della promozione in Serie A dopo tre anni : Pecchia ha compiuto la missione con due giornate d'anticipo, decisivo il passo falso del Venezia.Continua a leggere Leggi su (fanpage)

E' il Parma la prima squadra promossa in serie A. A due giornate dalla fine del campionato di serie B, la squadra allenata da Fabio Pecchia si è conquistata la certezza matematica del ritorno nella massima serie pareggiando 1-1 a Bari. Gol di Bonny al 5' e di Di Cesare al 23' della ripresa. Leggi su (quotidiano)

Il Parma pareggia a Bari e strappa il punto che serviva per la promozione aritmetica in Serie A dopo tre anni di cadetteria Un punto serviva e un punto è arrivato al San Nicola di Bari: la rete di Bonny, pareggiata poi da Di Cesare, è quella che riporta il Parma in Serie A dopo […]

Leggi su (calcionews24)