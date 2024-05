Il Parma centra la promozione | torna in A dopo 3 anni Da Pecchia a Man | i protagonisti

(Di giovedì 2 maggio 2024) È illa prima squadra ufficialmente promossa in Serie A in questa stagione. Nella festività dedicata ai lavoratori, che ha fatto da cornice alla 36esima e terz’ultima giornata del campionato di Serie B, è bastato un pareggio in trasferta contro il Bari (grazie anche alla contemporanea sconfitta del Venezia sul campo del Catanzaro) per festeggiare aritmeticamente la. Gli emilianino nella massima serietredi assenza. Il, quest’anno, non ha avuto molti avversari e con un bilancio di 21 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte è riuscita piano piano a staccare tutte le altre rivali. Soltanto il Como, indietro dirtite, ma è iltre punti e attualmente fermo a quota 71, è stato in grado di tenere testa: le due squadre si giocheranno il ...

Il Parma è ufficialmente promosso in Serie A al termine di un torneo cadetto stradominato in lungo ed in largo. Il punto esclamativo è arrivato al fischio finale del San Nicola contro il Bari, partita della 36ª giornata del campionato di Serie B. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato ... Continua a leggere>>

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... Continua a leggere>>

Roma, 2 mag. (askanews) – Dopo tre anni di assenza, il Parma torna no in serie A. Decisivo l’1-1 del San Nicola contro il Bari: vantaggio di Bonny, pari barese di Di Cesare. Un punto che è sufficiente per centrare la promozione aritmetica con due giornate di anticipo. E per festeggiare un ... Continua a leggere>>

Cosenza, volatone playoff: anche i Lupi tre le 7 squadre per 2 posti - Il Cosenza grazie alla vittoria di Ascoli ha conquistato la salvezza con due giornate d'anticipo e negli ultimi 180' si gioca i playoff ...

Continua a leggere>>

parma in serie A: la festa in città per la promozione. Video e foto - È stata una lunga notte di festa a parma, dove la squadra è rientrata da Bari dopo l’1-1 valso il ritorno in serie A. I calciatori e lo staff sono stati travolti dall’entusiasmo dei tifosi, accorsi in ...

Continua a leggere>>

Ex Sampdoria, Pecchia porta il parma in serie A - Ex Sampdoria, l’allenatore Fabio Pecchia è riuscito a riportare il parma a disputare il campionato di serie Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità circa l’impresa portata a compimento da un e ...

Continua a leggere>>