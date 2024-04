Sinner oggi contro Khachanov - buone notizie dall’allenamento

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 30 aprile 2024) (Adnkronos) – Janniksi allena regolarmente a poche ore dal match in programmail russo Karennegli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000. L’azzurro, prima testa di serie e numero 2 del ranking, in tarda mattina è sceso in campo per una sessione di allenamento di quasi un’ora., come mostrato dalle telecamere di Tennis Tv, ha svolto sostanzialmente tutto il lavoro dopo l’allarme scattato ieri per un problema all’anca destra. Il 22enne altoatesino ha battuto in 2 set il russo Pavel Kotov nel match valido per il secondo turno.ha accusato un fastidio che non gli ha impedito di rimontare e vincere il secondo set. “Ho faticato un po’ per l’anca destra. Stiamo cercando una soluzione, non penso sia nulla di serio”, ha detto il numero 2 del mondo ...