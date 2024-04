Cinquanta minuti di allenamento per Sinner - un paio di smorfie | giocherà contro Khachanov

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Jannikha deciso di scendere in campo negli ottavi di finale del Masters 1000 di MadridKaren. Il problema all’anca destra, che perseguita l’azzurro dal torneo di Monte-Carlo, si è ripresentato nel corso del match di terzo turnoKotov.si è allenato alle 12:30 per circae undi volte si è toccato l’anca, sintomo che ancora qualche dolorino c’è. Per il resto l’è andato via liscio con anche momenti di grandi sorrisi tra lui e il coach Simone Vagnozzi.regolare con scambi, servizi, palle corte e volèe. La decisione finale è stata quella di provarci e di giocare. Il numero due del Mondo, in ogni caso, laa prossima settimana tornerà in ...