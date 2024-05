Serie A - programma 35a giornata | dat - orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Si avvicina sempre di più al termine la stagione 2023/24 diA. Questo weekend andrà in scena la trentacinquesimacon il turno che sarà spalmato su quattro giorni in virtù degli impegni infrasettimanali di Roma e Atalanta. Con lo scudetto che è valso la seconda stella già assegnato all’Inter e la Salernitana già aritmeticamente retrocessa in cadetteria, rimane ancora molto da assegnare e saranno fondamentali alcune sfide in chiave Champions League e salvezza. Questo ildella 35esima: Venerdì 3 maggio ore 20:45: Torino-Bologna (Dazn e Sky) Sabato 4 maggio ore 18: Monza-Lazio (Dazn) Sabato 4 maggio ore 20:45: Sassuolo-Inter (Dazn e Sky) Domenica 5 maggio ore 12:30: Cagliari-Lecce (Dazn e Sky) Domenica 5 maggio ore 15: Empoli-Frosinone (Dazn) Domenica 5 maggio ore 15: Verona-Fiorentina ...