Serie A in tv - dove vedere tutte le partite della 35esima giornata | orari Sky e Dazn

(Di giovedì 2 maggio 2024) Si giocherà tra venerdì 3 e lunedì 6 maggio ladel campionato diA. L'Inter, già matematicamente campione d'Italia, farà visita al pericolante Sassuolo, mentre il Milan ospiterà a San Siro il Genoa. Big match all'Olimpico contro la Roma per la Juventus di Massimiliano...

Venerdì il Bologna si recherà a Torino per sfidare i granata nel match valevole per la 35esima giornata di Serie A Il Bologna continua ad inseguire il sogno Europa e la sfida contro il Torino in trasferta può essere addirittura decisiva. I felsinei si stanno preparando nel migliore dei ...

Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l'Udinese in programma lunedì alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con ...

