Probabili formazioni Milan-Genoa | trentacinquesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 18:00 di domenica 5 maggio nella cornice dello stadio San Siro. In campo due squadre che hanno poco da chiedere al proprio campionato: ilvuole blindare ulteriormente il secondo posto, i rossoblù vogliono fare più punti possibili e superare abbondantemente quota 40. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, con pagelle, parole dei protagonisti e la moviola. Prima però ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Stefano Pioli e l’ex Alberto Gilardino.– Calabria è ancora ...