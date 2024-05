Pichetto Fratin insiste sul nucleare e annuncia che entro questa legislatura verrà preparato un quadro normativo capace di superare i referendum con cui gli italiani hanno detto ‘no’ all’energia atomica

(Di giovedì 2 maggio 2024) Davanti al cambiamento climatico e alla necessità di attuare politiche energetiche sempre più green, la risposta del ministro dell’Ambiente, Gilberto, è sempre la solita ossia che le fonti rinnovabili da sole non bastano e per questo è necessario aprire al. Un concetto che il politico di Forza Italia ha ribadito a Radio 24, dicendosi soddisfatto del fatto che durante il G7 Ambiente, celebrato a Venaria Reale, è stata disposta la creazione di un gruppo di lavoro sulla fusione. “C’è stato da parte da parte dei paesi l’impegno a creare un gruppo di lavoro sull’energia da fusione”, hail ministro, sottolineando come “lavorare assieme vuol dire tentare di arrivare prima a un risultato positivo”. Ma non è tutto. Il ministro ha anche parlato dell’introduzione dei ...

“L’ Italia è pronta a dire addio al carbone , la fonte fossile che genera più emissioni di gas serra”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin , a Torino per presiedere il G7 di Venaria sul clima che si tiene da oggi a martedì. Lo riporta l’Ansa. “Abbiamo valutato i tempi: ... Continua a leggere>>

pichetto, entro la legislatura nuove norme per il nucleare - Secondo il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, i tempi per avere i piccoli reattori modulari (il nucleare di 4/a generazione su cui punta l’Italia) «sono 2, 3, 4 anni, il prodotto non ...

Continua a leggere>>

Al G7 raggiunta l'intesa salva clima. pichetto fratin: nel 2024 spegneremo Cerano, la centrale di Brindisi - Con l’intesa siglata al G7 ambiente, energia e clima, arriva un «importante passo avanti, un raccordo - evidenzia il ministro Gilberto pichetto fratin - tra i risultati della Cop di Dubai e la ...

Continua a leggere>>

Mauritania, presidente dell'Unione Africana: l'impegno per l'Africa green - Idrogeno verde, eolico, solare, muro verde. Ma per la ministra Lalya Ali Kamarà c'è ancora molto da fare. I finanziamenti sono importanti ma servono competenze e cooperazione per mettere il futuro del ...

Continua a leggere>>