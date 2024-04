C' è accordo tecnico - così il ministro Pichetto Fratin sull' addio al carbone

addio al carbone entro il 2035. La carta di Venaria per l’energia di domani - La Carta di Venaria per imprimere un nuovo inizio al delicato capitolo dell’energia e del green: parola d’ordine laicismo. Ovvero sull’energia, come osservato dal ministro per l’Ambiente Gilberto Pich ...

G7 Energia, il ministro Pichetto fratin: «La comunità internazionale attende un nostro messaggio» - La comunità internazionale attende un nostro messaggio». Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto fratin, ha aperto i lavori della sessione plenaria per il G7 ...

G7: Pichetto, su addio al carbone entro 2035 c'e' accordo tecnico - Per Italia si puo' parlare di un anno o anche meno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venaria, 29 apr - La possibilita' che i Paesi del G7 possano dire addio al carbone dal 2035 'e' una ipotesi prevista' ne ...

