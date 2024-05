Intervista sulla crisi climatica a Pichetto Fratin | Il futuro è l’auto elettrica - ma alla Ue dico di togliere il bando al motore a scoppio

Pubblicato il 29 Marzo, 2024 Come riferito dall’Adnkronos, Fedez giovedì 28 marzo ha registrato l’intervista a “Belve” con Francesca Fagnani che andrà in onda il prossimo 9 aprile. Da quanto è trapelato il rapper è scoppiato in lacrime quando ha parlato della crisi ormai conclamata con Chiara ...

Continua a leggere>>