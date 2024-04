G7 clima - il ministro Pichetto Fratin | Italia pronta a dire addio al carbone

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 aprile 2024) “L’al, la fonte fossile che genera più emissioni di gas serra”. Lo ha detto ildell’Ambiente Gilberto, a Torino per presiedere il G7 di Venaria sulche si tiene da oggi a martedì. Lo riporta l’Ansa. “Abbiamo valutato i tempi: potremmo arrivarci nei prossimi mesi, anche se con l’attuale scenario geopolitico è più probabile parlare di un anno per quanto riguarda l’continentale e 2027 per la Sardegna”, affermain una intervista concessa ieri nello studio tv de La Stampa e riportata oggi sul quotidiano. Perl’impegno sulle rinnovabili non basta: ...