Panchina Milan – Conte studia il ritorno in Premier League? Il retroscena

Petruzzi: "Con conte c'è un big del Napoli che rischia di essere penalizzato" - Forse c'è da fare qualcosa dietro per il prossimo anno". "milan o Napoli Sono due grandi squadre. Lui è bravo anche a cambiare sistemi di gioco, ma col 3-5-2 Leao e Kvaratskhelia rischiano di non ...

Leggi su (tuttonapoli)

Zazzaroni: "conte sembrava vicino al Napoli. Ora si parla di un altro allenatore" - In un intervento radiofonico il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha commentato le voci sul prossimo allenatore del Napoli.

Leggi su (areanapoli)

milan, Ravezzani: “Società preoccupante. Marotta e ADL più capaci” - Fabio Ravezzani ha commentato criticamente l’operato della società in merito alla scelta del nuovo tecnico. Il milan è nell’occhio del ciclone, ora come non mai. Lo è a livello sportivo, dopo aver inc ...

Leggi su (notiziemilan)