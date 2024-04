Benitez | Sostituire Spalletti a Napoli difficile per chiunque - Lopetegui ottimo allenatore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Rafaha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha analizzato diversi temi, a partire dallastagione del, sua ex squadra. “sarebbe stato complesso per– ha detto -. Il punto è che se si fa sempre il paragone con l’anno scorso si rischia di innescare un circolo vizioso“. Lo spagnolo ha poi individuato quello che secondo lui sarebbe il profilo giusto per guidare i partenopei dalla prossima estate: “Dev’essere bravo, non per forza giovane. Non è una questione di modulo, resto sempre convinto che un tecnico debba modellare il proprio pensiero in base alla squadra che ha“.si è poi spostato sulle altre squadre italiane, partendo dal Milan e dalla situazione, il nome più ...