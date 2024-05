Allenatore Milan - Cosmi | Lopetegui? Sarebbe triste un cosa Conte e De Zerbi…

cosmi: «Lopetegui no al Milan per il popolo Marotta non fa così» - cosmi parlando di Julen Lopetegui e della rivolta popolare dei tifosi del Milan per non averlo, fa riferimento all’AD dell’Inter Beppe Marotta. SCELTE DI SOCIETÀ - Serse cosmi, a Radio Serie A, fa rif ...

Continua a leggere>>

Ametrano lancia Buongiorno al Napoli. "Non avrebbe problemi" - L'ex centrocampista Raffaele Ametrano, che ha giocato a lungo nel Napoli, ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato dell'interesse per Buongiorno: "Se può essere ...

Continua a leggere>>

Italiano in granata, cosmi approva: "Il Toro non è inferiore a nessuno" - Allenare il Toro nella prossima stagione sarebbe un passo indietro per Vincenzo Italiano Serse cosmi non è d'accordo e l'ha dichiarato a Radio Serie A, dove è di ...

Continua a leggere>>