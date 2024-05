Marsiglia-Atalanta LIVE 1-1 | traversa di Ounahi! Fuori De Ketelaere - dentro Miranchuk

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55? Kondogbia in ritardo atterra Scamacca, punizione per la Dea. 54? Sembra essere uscito meglio dagli spogliatoi il Marsiglia, con il Vélodrome che spinge i padroni di casa alla ricerca del vantaggio. 53? Harit cede il pallone ad Aubameyang dopo un’azione ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73? OUNAHI! INCORCIO DEI PALI PIENO COLPITO DAL MAROCCHINO APPENA ENTRATO! Aubameyang pulisce un pallone perfettamente sulla sinistra, mette in mezzo per Ounahi che apre il compasso e fa partire un destro meraviglioso, curva che va a sbattere sul montante ... Continua a leggere>>

live marsiglia-atalanta 1-1: Inizia il secondo tempo - Primo incontro in assoluto tra Marsiglia e Atalanta, con i francesi che, per quest’occasione, vorrebbero mantenere vivo un record particolare: in 3 semifinali di Europa League disputate, l’OM ha sempr ... Continua a leggere>>

DIRETTA Europa League, marsiglia-atalanta: segui la cronaca live - È tutto pronto per la semifinale d’andata di Europa League, marsiglia-atalanta: calciomercato.it la seguirà in tempo reale Finalista in Coppa Italia e in piena corsa per la qualificazione alla ... Continua a leggere>>

EUROPA LEAGUE - marsiglia-atalanta, Kolasinac costretto al cambio per infortunio - Cambio forzato per l'Atalanta al 16' della semifinale di andata di Europa League in casa del Marsiglia. Kolasinac, dopo un salvataggio miracoloso sulla linea di porta, è stato costretto a lasciare il ... Continua a leggere>>