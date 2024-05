Marsiglia-Atalanta LIVE 1-1 | si ricomincia

L’Atalanta si fa riprendere dal Marsiglia: 1-1 all’intervallo - Finisce in parità la prima frazione di gara a Marsiglia. Al duplice fischio di Siebert, Olympique e Atalanta vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Tifo infernale su entrambe ... Continua a leggere>>

DIRETTA Europa League, marsiglia-atalanta: segui la cronaca LIVE - È tutto pronto per la semifinale d’andata di Europa League, marsiglia-atalanta: calciomercato.it la seguirà in tempo reale Finalista in Coppa Italia e in piena corsa per la qualificazione alla ... Continua a leggere>>

LIVE marsiglia-atalanta 1-1: mbemba pareggia i conti - Primo incontro in assoluto tra Marsiglia e Atalanta, con i francesi che, per quest’occasione, vorrebbero mantenere vivo un record particolare: in 3 semifinali di Europa League disputate, l’OM ha sempr ... Continua a leggere>>