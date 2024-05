LIVE Marsiglia-Atalanta 1-1 - Europa League 2024 in DIRETTA | inizia il secondo tempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55? Kondogbia in ritardo atterra Scamacca, punizione per la Dea. 54? Sembra essere uscito meglio dagli spogliatoi il, con il Vélodrome che spinge i padroni di casa alla ricerca del vantaggio. 53? Harit cede il pallone ad Aubameyang dopo un’azione insistita al limite dell’area, il n.10 apre il piattone destro per provare il tiro a giro sul palo lontano. Palla colpita male che si spegne altissima. 52? In difficoltà ancora Scalvini deve concedere angolo per non cacciarsi in guai peggiori contro Sarr. 52? De Roon recupera palla e serve Koopmeiners, libero ma lontanissimo il n.7 olandese prova la conclusione, palla che rimane bassa ma non è difficile da controllare per Pau Lopez. 51? Dopo un triangolo Zappacosta prova a servire Scamacca sul primo palo, attenta la difesa transalpina. 50? ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.56 De Rossi dovrà ora riuscire a rianimare i propri giocatori, provando a dimenticare quanto successo nei minuti finali di primo tempo. I giallorossi hanno fatto la differenza nei primi minuti con un ottimo pressing alto, che non ha quasi mai permesso ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 A tra poco per il secondo tempo ! 21.50 primo tempo di ritmo e molto divertente al Vélodrome. Parte molto meglio l’Atalanta che trova il vantaggio con l’azione firmata Koopmeniers-Scamacca, con l’attaccante azzurro glaciale davanti a Pau Lopez con il ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Fiorentina in vantaggio sul Brugge al termine del primo tempo grazie ai goal di Sottil e Belotti inframezzati dal momentaneo pareggio di Vanaken su rigore. A tra poco per il racconto della ripresa. 40’+5 finisce IL primo tempo! Fiorentina-Club ... Continua a leggere>>

diretta Europa League, Marsiglia-Atalanta: segui la cronaca live - È tutto pronto per la semifinale d’andata di Europa League, Marsiglia-Atalanta: calciomercato.it la seguirà in tempo reale Finalista in Coppa Italia e in piena corsa per la qualificazione alla ... Continua a leggere>>

live Fiorentina-Club Brugge: la partita in diretta - La Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà in campo con uno schieramento piuttosto offensivo, per provare ad archiviare le pratiche già all’interno delle mura dell’Artemio Franchi. 4-2-3-1 consueto ... Continua a leggere>>

Roma-Bayer Leverkusen, il risultato in diretta live - Roma-Bayer Leverkusen sarà anche la sfida tra due giovani allenatori come De Rossi e Xabi Alonso, al primo confronto in panchina. Da giocatori, invece, si sono già affrontati 6 volte: due di queste ... Continua a leggere>>