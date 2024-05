La scienza dà ragione ai poeti | la vita è dolore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nasce l’uomo a fatica, diceva Leopardi, poi prova pena e tormento. Oppure: nove mesi alla puzza, secondo il dettato del Belli, poi viene la morte e finisce con l’inferno. La, secondo Ungaretti, è corolla di tenebre; Montale incontrava spesso il male di vivere. Chi nasce fa bene a piangere, diceva Euripide, visti i mali che lo attendono. Ho preso in odio la, scriveva l’Ecclesiaste, poiché tutti i giorni non sono che dolori. Adesso su Lancet è apparso il paper di un gruppo di ricerca internazionale, capitanato da un’università di Seattle, dove si dimostra che le donne vivono più a lungo degli uomini però soffrono di più. Cito: “Ladelle donne è più lunga, ma un maggior numero di anni viene trascorso in cattiva salute. Allo stesso modo, sui maschi grava un maggiore fardello di malattie dalle conseguenze fatali”. Se ...