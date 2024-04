Carcere Beccaria - è Daniele Alborghetti il nuovo comandante delle guardie penitenziarie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Milano, 27 aprile 2024 - Dopo l'inchiesta che ha portato all'arresto di 13 agenti di polizia penitenziaria delminorile, cambio della guardia e rinforzi di organico nelminorile. Al posto dellaManuela Federico dal 6 maggio ci sarà l'attuale vicedi Bollate,. Il suo è un nome noto alle cronache perché nel 2018, quando guidava gli agenti a Monza, finì ai domiciliari per corruzione e turbativa d'asta per gli appalti sull'installazionemacchinette per bibite e sigarette. Condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di, è stato poi assolto definitivamente. A marzo di quest'annoaveva proclamato uno sciopero della fame definendosi ...