Tutti via al trono di Ida Platano a UeD - nuovo show di Tina e novità su Daniele

(Di martedì 30 aprile 2024) Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne si è continuato a parlare della segnalazione di Mario Cusitore, ma non solo. Al centro dell’attenzione ci sono stati anche altri protagonisti, tra cuiPaudice. Ecco che cosa è successo. Mario sempre più nei guai,a Uomini e Donne La puntata del 30 aprile di Uomini e Donne è cominciata con il prosieguo della lite tra Jessica e Marcello Messina. A seguire, poi, Tiziana Riccardi si è interfacciata con un cavaliere che sta conoscendo da poco che, in men che non si dica, è stato preso di mira daCipollari, che lo ha subito provocato indossando i suoi occhiali magici. In seguito, poi, si è tornati a parlare della segnalazione di Mario Cusitore. La donna del mistero si è messa in contatto con la redazione dicendo di essere impegnata al lavoro. ...