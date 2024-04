Daniele De Rossi meglio di José Mourinho | 29 punti in 13 partite per il nuovo allenatore della Roma - 7 gare in meno del portoghese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Da quando è arrivato sulla panchina giallorossa,Deha trasformato la. Una squadra da scudetto? Non proprio. Ma i numeri parlano chiaro: 29in campionato gli stessi ottenuti nella gestionema con ben 7in. Dunque Dedello Special One finora e lapuò sognare in grande. Nuova identità,gioco,entusiasmo. E un finale di stagione in cui laha ancora tanto chiedere. Due le sfide più importanti: la semifinale di Europa League contro il Bayern Leverkusen – campione di Germania – e un quinto posto in campionato da difendere che garantisce l’approdo in Champions League. Ma al di là di come finirà la ...