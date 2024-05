Grave incidente sull’A12 Roma Civitavecchia - schianto tra bus turistico e furgone

(Di giovedì 2 maggio 2024) Bruttonella mattinata di oggi, giovedì 2 maggio 2024, lungo l’autostrada A12. A scontrarsi une un bus: ci sarebbe almeno un ferito. Passeggeri fatti scendere sull’autostrada, tutti gli aggiornamenti.oggi– (ilcorrieredellacitta.com)Dalle ore 11:30 circa, il Vigili del Fuoco del distaccamento di Cerveteri stanno intervenendo sull’autostrada A12 km 27 direzioneper un’stradale tra un buse un. Al momento risulta ferito l’autista di quest’ultimo rimasto incastrato inizialmente tra le lamiere e trasportato successivamente in codice ...

Modena , 1 maggio 2024 – grave Incidente strada le in via Ciro Menotti a Modena poco dopo le 20. Una donna di mezza età è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada presumibilmente sulle strisce pedonali. La donna ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata all'ospedale di ... Continua a leggere>>

Cerveteri, 2 maggio 2024 – Un Grave incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A12: un furgone si è scontrato con un bus turistico , per cause ancora in corso di accertamento. A bordo dell’autobus c’erano turisti spagnoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del ... Continua a leggere>>

incidente sulla A12: scontro tra un furgone e un pullman di turisti - CERVETERI – grave incidente poco fa in A12 all’altezza di Cerveteri. Intorno alle 11.30 un furgone si è scontrato con un pullman di turisti spagnoli in direzione Roma e ad avere la peggio è proprio il ...

Continua a leggere>>

grave incidente sull’A12: furgone si schianta contro un bus turistico - Cerveteri, 2 maggio 2024 – Un grave incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A12: un furgone si è scontrato con un bus turistico, per cause ancora in corso di ...

Continua a leggere>>

incidente davanti alla stazione: autobus si stava portando via una pensilina per l'attesa - Un autobus di linea ha rischiato ieri di causare un grave incidente davanti alla stazione ferroviaria, mettendo a serio rischio l'incolumità di alcuni viaggiatori in attesa sotto la tettoia destinata ...

Continua a leggere>>