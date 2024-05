Incidente stradale - bus di turisti precipita per 300 metri | decine di morti e feriti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Un terribileha provocato la morte di 25 persone e il ferimento di altre 13. L’autobusco stava percorrendo una delle strade di montagna domenica sera, quando si è ribaltato e si è schiantato lungo un pendio in un fiume e le operazioni di soccorso sono state molto difficili vista la zona impervia. “Le informazioni sono ancora in corso di raccolta perché l’è avvenuto di notte su una strada piuttosto accidentata, una strada non asfaltata, dove l’autobus è caduto nel fiume”, ha detto il procuratore della regione, come si legge sul dispaccio dell’agenzia Reuters. Il mezzo è uscito furi strada ed èto in un burrone profondo 300. “Tuo figlio è morto”. Telefonata dall’asilo, ma per la mamma non è ancora arrivata la notizia più ...