Grave incidente sull’A12 | furgone si schianta contro un bus turistico

(Di giovedì 2 maggio 2024) Cerveteri, 2 maggio 2024 – Unstradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A12: unsi è scontrato con un bus, per cause ancora in corso di accertamento. A bordo dell’autobus c’erano turisti spagnoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cerveteri, con la squadra 26A, precisamente al km 27 direzione Roma. Ferito il conducente delche è rimasto incastrato fra le lamiere. L’uomo è stato estratto con un po’ di fatica dai pompieri che hanno utilizzato cesoie e divaricatori idraulici. E’ stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato in codice rosso all’Aurelia Hospital. Illesi gli occupanti del bus. Sul posto presente la Polizia stradale e il personale di società ...

