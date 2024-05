Amici 23 - Sarah Toscano è la vera rivelazione di quest' anno | la crescita di una giovane pop-star

È uscita Sexy Magica, la canzone di Sarah di Amici 23 che porta la firma di un ex allievo del talent show: Lele Esposito! Lo sapevi? L'articolo Sexy Magica, il nuovo singolo di Sarah, è stato scritto da Lele, ex allievo di Amici (ed ex di Elodie) proviene da Novella 2000.

Leggi su (novella2000)