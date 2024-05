Ginnastica artistica - Europei junior Rimini 2024 | finali femminili di specialità in diretta su Sportface TV

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist e ordini di rotazione – Le speranze di medaglia del l’Italia – La formazione del l’Italia 13.20 Pesantissima caduta di Marine Boyer sugli staggi: 11.533 modestissimo. 13.16 Per la Romania arriva il 12.733 di Ghigoarta alla trave, seguito dal 12.600 ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist e ordini di rotazione – Le speranze di medaglia del l’Italia – La formazione del l’Italia 12.47 Boyer e Osyssek sono le generaliste della Francia , sulla carta non hanno grossissime chance. 12.46 Osserviamo Barbosu e Maneca-Voinea sul giro completo, ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist e ordini di rotazione – Le speranze di medaglia dell’Italia – La formazione dell’Italia 12.04 Spagna al volteggio con Perez, Casabuena, Masferrer, Petisco per superare il Belgio e portarsi in testa alla classifica a squadre. 11.58 Il Belgio ...

Continua a leggere>>