LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | l’Italia vuole illuminare Rimin - tocca a Francia e Romania

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStartlist e ordini di rotazione – Le speranze di medaglia del– La formazione del12.47 Boyer e Osyssek sono le generaliste della, sulla carta non hanno grossissime chance. 12.46 Osserviamo Barbosu e Maneca-Voinea sul giro completo, ma sulla carta non dovrebbe essere reali avversarie di Alice D’Amato, Asia D’Amato, Manila Esposito per le medaglie. 12.45 Laschiera Osyssek-Reimer Boyer, van Eijken e Devillad al volteggio. Per laci saranno Cosman, Barbosu, Ghighoarta, Maneca-Voinea alla trave. 12.43 Ci siamo, tra poco toccherà a. 12.35 Bisogna aspettare le poco rilevanti rotazioni di Lettonia, Bulgaria, Slovacchia e Slovenia prima di ...