LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | Francia e Romania in gar - attesa per l’Italia

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStartlist e ordini di rotazione – Le speranze di medaglia del– La formazione del13.20 Pesantissima caduta di Marine Boyer sugli staggi: 11.533 modestissimo. 13.16 Per laarriva il 12.733 di Ghigoarta alla trave, seguito dal 12.600 di Cosman. 13.15 Osyssek-Reimer apre con 13.000 sugli staggi. 13.10 La seconda rotazione della seconda suddivisione è partita, tra poco toccherà a. 13.04 Per vedere impegnate le squadre di riferimento bisognerà aspettare la conclusione della prima parte di rotazione con impegnate le modeste Slovenia, Lettonia, Bulgaria e Slovacchia. 13.03con Osyssek-Reimer, Boyer, Charpy, van Eijken.con Ghigoarta, ...

La diretta testuale di Romania-Italia , match valevole per l’ultima giornata dell’ Elite League U20 2024 . Dopo le prime cinque partite, gli azzurrini sono in vetta alla classifica con 13 punti e, contro i pari età romeni, avranno la possibilità di blindare il primato e aggiudicarsi il torneo. Questo ... Continua a leggere>>

La diretta testuale di Romania-Italia , match valevole per l’ultima giornata dell’ Elite League U20 2024 . Dopo le prime cinque partite, gli azzurrini sono in vetta alla classifica con 13 punti e, contro i pari età romeni, avranno la possibilità di blindare il primato e aggiudicarsi il torneo. Questo ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist e ordini di rotazione – Le speranze di medaglia del l’Italia – La formazione del l’Italia 12.47 Boyer e Osyssek sono le generaliste della Francia , sulla carta non hanno grossissime chance. 12.46 Osserviamo Barbosu e Maneca-Voinea sul giro completo, ... Continua a leggere>>

LIVE Italia-Slovenia, Mondiali hockey ghiaccio 2024 in diretta: sfida cruciale per la promozione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta LIVE testuale di Italia-Slovenia, terzo match valido per ...

Continua a leggere>>

Billie Jean King Cup: Italia ai quarti contro Giappone o romania. Spagna-Polonia tra le sfide di ottavi - In virtù del nuovo format, la nazionale capitanata da Tathiana Garbin è già ai quarti dove potrebbe trovare Halep o Osaka. Gli Stati Uniti dall'altra parte del tabellone ...

Continua a leggere>>

LIVE Canottaggio, Europei 2024 in diretta: arrivano altre tre medaglie per gli azzurri! Quattro senza e otto donne fanno sognare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE 14.35: Per l'Europeo di Szeged, oggi condizionato da condizioni atmosferiche tutt'altro che ideali che hanno ...

Continua a leggere>>