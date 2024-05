L' ultimo dietrofront di Renzi - che alla fine si candida alle europee e promette di andarci sul serio

Stati Uniti d'Europa ha presentato le sue liste per le elezioni Europee . Il leader di Italia viva, Matteo Renzi , corre rà ovunque, escluso il Nord Est. La leader di +Europa, Emma Bonino , è candidata nel Nord Ovest e nel Centro.Continua a leggere Continua a leggere>>

"Ho deciso di candidarmi alle elezioni Europee dell'8 e 9 giugno e, a differenza di quello che fanno gli altri, se sarò eletto io andrò al Parlamento europeo, a Strasburgo e a Bruxelles. L'Europa vive una stagione incredibile di difficoltà, noi abbiamo bisogno di rimettere in moto la speranza ...

Matteo Renzi "Matteo Renzi si candiderà all'ultimo posto in lista in quattro circoscrizioni su cinque, garantendo così il suo pieno sostegno al progetto. Tutti i candidati della lista Stati Uniti d'Europa si sono impegnati, ...

