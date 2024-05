LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | Manila Esposito Campionessa d’Europa all-around! Doppietta con Alice D’Amat - ma Asia si infortuna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.08 L’Italia chiude ampiamente al comando nella gara a squadre con 165.296 punti, davanti a Gran Bretagna (161.430) e Francia (159.130). Domenica pomeriggio si andrà all’assalto del titolo, ma senza poter contare suo: non sarà così semplice replicare i successi del 2005 e del 2022. 20.06 La giornata è però amarissima per l’infortunio dio. La genovese si è toccata il ginocchio destro dopo l’esecuzione di un elemento acrobatico al corpo libero e ora si dovrà sottoporre a tutti gli accertamenti del caso. L’auspicio è che non sia nulla di grave, viene da due infortuni… 20.05 Poi arriviamo all’ingiustizia per eccellenza: Angela Andreoli è terza con 53.766, ma non può mettersi al collo il bronzo per la stupida e ...