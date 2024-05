LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | Esposito e Alice D’Amato si giocano l’oro! Asia infortunata

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.45 La doppietta sul giro completo non avrebbe precedenti, il miglior risultato risale al 2022 con il titolo die il bronzo di Martina Maggio. 19.44 L’Italia ha vinto l’all-around deglisoltanto in due occasioni: Vanessa Ferrari nel 2007,nel 2022. Manilariusciranno a regalare il tris al Bel Paese? Bisogna arginare le inglesi, le azzurre partono favorite. 19.43 Deve prima finire la rotazione dell’Ucraina, poi toccherà all’Italia chiudere la propria gara. 19.41 Gran Bretagna al corpo libero con Fenton, Martin, Evans, Kinsella. 19.39 Manilasi...

18.42 Inizia l'esercizio di Lobok, mancano pochi minuti alla rotazione dell' Italia al corpo libero. 18.40 Per la finale di specialità al corpo libero si punta soprattutto su Esposito e Andreoli. Esposito ora è in testa anche al concorso generale ...

18.57 Intanto 12.066 per Asia : 4.3 il D Score, non ha portato a termine l'esercizio. 18.56 Aspettiamo il punteggio di Asia D'Amato , con la speranza che non si sia infortunata… Sarebbe il terzo crac nel giro di due anni… 18.56 NOOO. Su un elemento ...

19.29 Mestissimo 12.800 di Kinsella alla trave, le azzurre hanno preso del margine. 19.28 Manila Esposito vola nel concorso generale individuale con 41.366, ha 1.2 punti di vantaggio su Alice D'Amato (40.198). Georgia-Mae Fenton inchiodata a 39.832, ...

Formazioni non ancora annunciate - Europa League 2023/2024. Le ultime notizie sulla partita Roma-Bayer Leverkusen: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

Marsiglia Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League - Dove vedere Marsiglia Atalanta in diretta tv e live streaming Sky Sport o Dazn Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Marsiglia Atalanta: dove vederla in tv La ...

Roma Bayer Leverkusen streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League - Dove vedere Roma Bayer Leverkusen in diretta tv e live streaming Sky Sport o Dazn Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Roma Bayer Leverkusen: dove vederla in ...

