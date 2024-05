Calcio Seconda Categoria - il racconto della 29^ giornata dei gironi C e F

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nel girone C ancora tutta da scrivere la griglia dei play-off, con la squadra al quinto posto già certa di non disputare la semifinale e laqualificata per la finale. La Leonessa Montoro si salva, condannando ai play-out Aurora Jesi e Rosora Angeli. Nel girone F, la Treiese vince a Matelica e si gioca il secondo posto nel prossimo turno contro la Belfortese VALLESINA, 2 maggio 2024 – Sono stati 90 minuti caldi quelli29^die ora ce ne aspettano altrettanti 90 al cardiopalma. Nel girone C, in particolare, non ci potrà essere uno spareggio finale, ma Ostrae Argignano si giocheranno in uno scontro diretto, in casa dei fabrianesi, la promozione in Prima. Una sorta di finalissima: la gloria per chi vince, la ...