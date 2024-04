Calcio Prima e Seconda Categoria - risultati e marcatori della 29^ giornata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 27 aprile 2024) Nè inGirone B nè inGirone C si festeggia la promozione con unad’anticipo. FiguracciaCingolana SF a Tolentino VALLESINA, 27 aprile 2024 – Il Sassoferrato Genga perde a Staffolo e non festeggia in anticipo, come in molti pronosticavano, la promozione. Anche il Montemarciano perde in casa contro il Borgo Minonna e così il Marzocca in casa contro il Chiaravalle. Entra nella griglia play off il Borgo Minonna. La Cingolana SF, nel girone C, fa una figuraccia, perdendo 5-1 contro l’Elite Tolentino: i play-out sono quasi certi. In, nel girone C l’Ostrabatte il Trecastelli, mentre l’Argignano passa a Serra San Quirico. Continuano a vincere Cupramonatana e Terre del Lacrima ma ancora ...