Calcio Eccellenza e Promozione - le date ufficiali play off e play out

Tempo di lettura: 2 minutiGià andata agli archivi la prima gara dei playOff Promozione per la massima serie, la Genea Lanzara volge lo sguardo al match di ritorno in programma giovedì 2 Maggio (fischio di inizio ore 20:00) in quel di Camerano. Reduci dalla sconfitta casalinga maturata col ...

Continua a leggere>>