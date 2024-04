Genea Lanzara nelle Marche per Gara-2 dei play off Promozione | giovedì sfida col Camerano

Tempo di lettura: 3 minutiSi apre con una sconfitta il cammino della Genea Lanzara nei playOff Promozione per la Serie A Gold. Dinanzi al caloroso pubblico della Palestra Caporale Palumbo, i salernitani guidati da Pasquale Maione devono cedere l’intera posta in palio alla Pallamano Camerano: 22 – ...

Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minutiArchiviata la Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A Silver, la Genea Lanzara entra nella fase clou della stagione debuttando nei PlayOff promozione per l’approdo in massima serie. Per il quarto anno consecutivo la compagine cara al Presidente Domenico Sica ...

Continua a leggere>>